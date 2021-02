I delfini hanno tratti della personalità simili a quella dei primati: la rivelazione in uno studio

I delfini hanno sviluppato una serie di tratti della personalità simili agli umani, nonostante si siano evoluti in ambienti molto diversi. A dirlo è uno studio pubblicato sul Journal of Comparative Psychology, ha esaminato 134 delfini tursiopi maschi e femmine provenienti da otto strutture in tutto il mondo. I risultati hanno mostrato alcuni tratti della personalità, in particolare curiosità e socievolezza, simili a quelli umani.

Queste somiglianze sono state trovate nonostante i delfini si siano evoluti in un ambiente completamente diverso dai primati, con l'ultimo antenato comune vissuto circa 95 milioni di anni fa. Il dottor Blake Morton, docente di psicologia all'Università di Hull e autore principale dello studio, ha affermato che in questa ricerca è stata la prima volta che la personalità dei delfini è stata studiata in questo modo.

Morton ha affermato: «I delfini erano un ottimo animale per questo tipo di studio perché, come i primati, i delfini sono intelligenti e socievoli. Abbiamo pensato che se fattori come l'intelligenza e la socievolezza contribuiscono alla personalità, i delfini dovrebbero avere tratti di personalità simili ai primati». Poi ha proseguito: «I delfini, come molti primati, hanno cervelli che sono considerevolmente più grandi di quello che il loro corpo richiede per le funzioni corporee di base; questo eccesso di materia cerebrale essenzialmente alimenta la loro capacità di essere intelligenti e le specie intelligenti sono spesso molto curiose».

