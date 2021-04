Rapito Darius, il coniglio gigante più grande al mondo: 1200 euro a chi lo ritrova

Ricerche a tutto campo con tanto di ricca taglia per ritrovare Darius, «il coniglio più grande al mondo» scomparso sabato scorso dal suo recinto, nel Worcestershire (Inghilterra centrale), e diventato protagonista di un mistero che da un paio di giorni appassiona diversi giornali britannici.

Mentre la polizia ha messo a disposizione un numero verde, la proprietaria del roditore da record ha promesso una ricompensa di mille sterline (circa 1.200 euro) per chi fornirà informazioni utili al ritrovamento. Grazie alla sua lunghezza decisamente fuori dal comune, 129 cm, nel 2010 Darius è entrato nel Guinness dei Primati acquisendo una popolarità che potrebbe essere all'origine della sua sparizione. La polizia sospetta infatti che sia stato rubato dal giardino dell'abitazione in cui si trovata, a Stoulton. Promettendo la sostanziosa ricompensa a chi la dovesse aiutare a ritrovare l'amato coniglio, Annette Edwards, la proprietaria ex modella di Playboy, ha precisato che Darius è troppo vecchio per riprodursi. Una puntualizzazione che fa presumere che i sospetti siano indirizzati verso un qualche allevatore di animali malintenzionato o geloso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA