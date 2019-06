Va in cucina di notte e si trova faccia a faccia con un alligatore affamato di tre metri: urla e choc Video

di Remo Sabatini

Venerdì 31 Maggio 2019, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immaginate di essere a casa vostra. E' notte fonda e vi svegliate perché, magari, avete bisogno di un bicchiere d'acqua. Allora, ancora mezzi addormentati, inforcate le ciabatte e, al buio, andate sicuri verso la c. Questo è quello che deve aver fatto una signora di mezza età nella sua casa di Clearwater, ridente cittadina dellaad ovest di Tampa. Soltanto che, una volta entrata in cucina, si è trovata di fronte un grossoaffamato. Entrato chissà come e da chissà dove, se ne stava lì, in mezzo alla sala, dove rovistava dappertutto in cerca di cibo.Le urla, in casi come questi, partono in automatico, almeno dopo un breve momento che ti serve per trovare il fiato. Nel frattempo, il grosso alligatore, lungo oltre tre metri, per nulla intimorito, era rimasto immobile, con la bocca aperta, quasi che si aspettasse un succulento bocconcino.Dal canto suo, la donna, dopo essersi ripresa dallo choc, avrebbe chiamato aiuto telefonando alla locale polizia che, immediatamente intervenuta, dopo aver scattato qualche immagine del grosso rettile, si sarebbe data da fare per catturare l'alligatore e liberare, finalmente, la cucina.Così, dopo un po', tutto sarebbe tornato alla normalità. L'alligatore, catturato, sarebbe stato reintrodotto in natura e la coraggiosa signora, dopo aver rimesso a posto tutto quel disastro, sarebbe tornata a letto. Forse con una buona scorta d'acqua sul comodino. Perchè non si sa mai.