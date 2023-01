Cucciolo intrappolato al settimo piano, il vigile del fuoco prova a salvarlo ma lui fa il timido: il video è virale

di Redazione web

Il cucciolo di cane si è sporto troppo ed è finito sull'angolo del cornicione del palazzo, le persone che lo hanno visto hanno subito chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente. I pompieri di Petaling Jaya, Malesia, ci hanno però messo un po' di tempo per portare in salvo il cagnolino. Il video esilarante è diventato virale sui social.

La vicenda

Jalan Teluk Kumbar è una delle strade principali di Petaling Jaya, città della Malesia. In un palazzo della via alcuni passanti hanno notato un cagnolino seduto e in preda al terrore sul cornicione del settimo piano. Non appena i vigili del fuoco sono giunti sul posto, un'operatrice ha cercato di portare a sé il cucciolo offrendogli del cibo. L'animale però, timido e quasi offeso si è girato dall'altra parte scatenando le risate dei vigili del fuoco che osservavano la scena.

Video virale

Il filmato che dura solamente 37 secondi ha fatto il giro dei social e molti utenti hanno commentato in modo davvero divertente il comportamento del cucciolo. Qualcuno ha scritto: «Questo cane deve essere femmina... mai contenta!» oppure «Sembra la mia fidanzata quando è arrabbiata».

