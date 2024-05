Porta il cucciolo malato al rifugio per l'eutanasia, un anno dopo lo vede tra i cani in adozione: «Si rifiutano di darmi indietro Beau»

di Redazione Web

Una decisione che le ha spezzato il cuore: portare il proprio cagnolino, Beau, al rifugio per l'eutanasia. Kristie Pereira aveva adottato il cucciolo nel 2022, quando aveva due mesi, e i due sono diventati presto inseparabili. Rimaneva accanto a lei quando lavorava, dormiva nel suo letto e la seguiva contento ogni volta che usciva di casa. Dopo qualche settimana insieme, però, la padrona si è accorta che c'era qualcosa che non andava. Il veterinario, allora, le ha dato una brutta notizia: si trattava molto probabilmente di un problema neurologico.

Le condizioni di Beau continuavano a peggiorare e le è stato consigliato di ricorrere all'eutanasia. Kristie non voleva prendere in considerazione l'opzione e ne ha parlato con il rifugio da cui lo aveva preso, il Lost Dog & Cat Rescue, che l'ha supportata nel difficile percorso. Dopo tante notti insonni ad assistere al dolore del cucciolo, si è decisa a portarlo lì per dargli finalmente un po' di pace.

Un anno dopo, però, le è capitato di vedere i cani in adozione al rifugio e ha notato la foto di Beau. Quando ha chiesto di poterlo riavere indietro, tuttavia, le è stato detto che non sarebbe stato possibile e che gli avrebbero trovato una famiglia che non l'avrebbe abbandonato.

L'eutanasia per Beau

Il veterinario aveva concluso che la radice della malattia del cagnolino era probabilmente di tipo neurologico, riporta Nbc News. Le analisi del sangue, però, indicavano dei problemi al fegato, quindi a Kristie è stato consigliato di iniziare una terapia con gli enzimi. Nel caso in cui la sua condizione fosse «migliorata con rapidità», le è stato assicurato, allora si sarebbe potuto concludere che fosse quella l'origine dei disturbi.

Eppure, le condizioni di Beau non hanno fatto che peggiorare e il veterinario, il capo della clinica e il veterinario che si occupa delle emergenze si sono detti d'accorso sul fatto che l'inabilità del cane di controllare i processi intestinali e sollevare le zampe posteriori indicasse un grave problema neurologico. I test per poter essere completamente certi della diagnosi si aggiravano intorno ai 12mila dollari.

Kristie, nonostante lo choc iniziale, ha affermato che in qualche modo avrebbe trovato i soldi per pagare, se ciò avesse salvato il suo Beau. Invece, le è stato detto che la possibilità che ciò accadesse era «molto remota», e anche se così fosse, «c'è una possibilità ancora più remota che si tratti di qualcosa che si può risolvere».

«In realtà, voglio dire, dopo aver parlato con loro mi sono sentita davvero come se l'eutanasia fosse la scelta giusta per lui - dice la donna -. Mi hanno davvero supportata e incoraggiata facendo presente che, anche se è difficile, spesso si tratta della cosa migliore da fare». Così, a fine marzo 2023, Kristie ha portato Beau al Montgomery County Animal Services in Derwood e ha pagato i 15 dollari necessari per l'eutanasia. Le è stato detto che il padrone non sarebbe potuto rimanere con il cane durante il processo.

Beau di nuovo in adozione

Un anno dopo, durante una visita a sua madre, Kristie è andata a vedere per curiosità la lista dei cani disponibili per l'adozione al rifugio e ha subito notato la foto di Beau. Era un po' più grande, ma era proprio lui e gli era stato dato il nome iniziale che aveva prima che lei lo prendesse, Amos Hart. A quel punto ha chiamato il rifugio e ottenuto la conferma: non era stato sottoposto a eutanasia perché i veterinari lì non credevano fosse necessario ma è stato invece restituito al Lost Dog & Cat Rescue.

Il rifugio ha raccontato che i veterinari non hanno trovato malattie di tipo neurologico e dopo alcuni test a Beau è stato diagnosticato un problema al fegato, successivamente risolto con un'operazione da 7mila dollari pagata con una campagna su GoFundMe. Nulla di tutto ciò è mai stato riferito a Kristie, che si è anche offerta di pagare i 7mila dollari per riavere indietro il cagnolino.

Niente da fare, però: « La persona (del rifugio ndr.) con cui ho parlato è stata maleducata e irrispettosa, molto cattiva nei miei confronti - ha raccontato, in lacrime -. Mi ha detto che l'ho abbandonato, che l'ho lasciato a morire e che non mi è mai interessato di lui. Che non tornerà mai da me», per poi attaccarle in faccia. A quanto pare, una volta che il cane è stato portato al rifugio, non si può riavere indietro e si tratta di una disputa civile tra le due parti.

Il Lost Dog & Cat Rescue conferma di aver parlato con Kristie della decisione di sottoporre Beau all'eutanasia, ma chiarisce di aver sottolineato l'importanza di portare il cane da qualcuno che le avrebbe permesso di rimanere durante il processo. Sia il rifugio che il Montgomery County Animal Services credono che la colpa sia di Kristie per non aver acconsentito ai test approfonditi che avrebbero permesso di accertare se soffrisse o meno di problemi neurologici.

