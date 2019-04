Cucciolo di volpe ritrovato in un negozio: «Lasciato in una scatola, la mamma è tornata a riprenderselo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ritrovamento molto particolare in un anfratto di un negozio di Londra: un, ribattezzato Ian dopo essere stato salvato dai vigili del fuoco al Queensway Market di Kensington ieri pomeriggio. Spaventato ma illeso, il cucciolo è stato lasciato nei paraggi in una scatola, seguendo i suggerimenti della protezione animali britannica (RSPCA).E successivamente è andata proprio così, come ha detto il direttore dei vigili del fuoco di Londra, Scott Magdalani,: «Ci hanno consigliato di lasciarlo in una scatola con dell’acqua, dato che sua madre sarebbe tornata a cercarlo: sono tornato e la scatola era sparita. Molto probabilmente è stata proprio la madre a portarlo via, come ci aveva detto la RSPCA», ha concluso.