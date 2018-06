Cuccioli di mante nel Golfo del Messico, la scoperta di un gruppo di scienziati

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un vivaio di cuccioli di mante giganti nascosto nel Golfo del Messico. È la scoperta di alcuni scienziati dell'Università della California, a circa 70 miglia dalla costa del Texas, che sono rimasti sconcertati dalla visione di questi esemplari, di cui raramente si ha traccia.In quella zona diventano adulti raggiungendo una larghezza di oltre 20 piedi. Josh Stewart, un biologo marino dell'istituto Scripps Institution of Oceanography dell'università, che ha guidato il gruppo di ricerca, ha affermato di aver cercato di risolvere l'enigma della loro sorte per anni.Avendo visto solo una o due manta junior in tutta la sua vita, era rimasto sbalordito nel vederle passare mentre si era immerso nel National Marine Sanctuary di Flower Garden Banks.