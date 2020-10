Cuccioli di cane strangolati e gettati in una vasca: la scoperta choc in Abruzzo, caccia ai responsabili

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, di circa quattro-cinque mesi,con dei fili elettrici eabbandonata e piena di acqua putrida. È questa l'agghiacciante scoperta fatta due giorni fa in un terreno di proprietà privata, nei pressi di un'area boschiva utilizzata in modo abusivo come discarica.È accaduto in Abruzzo, a: a fare la terribile scoperta è stata una volontaria animalista che stava passeggiando con il suo cane. L'animale ha evidentemente fiutato le carcasse e condotto la padrona fino a quella. Ora è caccia ai responsabili: le forze dell'ordine stanno indagando, anche perché non si tratta di un caso isolato. Sempre a, qualche tempo fa, un cane era stato trovato decapitato e nella stessa zona un pitbull era stato affidato alle cure dei volontari dopo essere stato maltrattato dal proprietario, un uomo con problemi psichici.A denunciare per primo l'accaduto è stato Guido Mammarella, coordinatore regionale del Movimento animalista: «In mezzo a un simile degrado, come quella discarica abusiva, qualcuno ha pensato bene di liberarsi di quegli animali, evidentemente non graditi. Assistere a spettacoli del genere è sconcertante e sconfortante, faremo il possibile perché il responsabile sia individuato e assicurato alla giustizia».