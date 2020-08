Vanno in cerca di tartufi e salvano quattro cuccioli di cane su sei: erano chiusi in un sacco dell'immondizia

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Agosto 2020, 10:00

che qualcuno aveva chiuso in un sacco dell'immondizia per poi gettarli in un fosso. Proprio come se fossero dei rifiuti. E' successo a Peglio, un piccolo comune montano del Pesarese, in località Valle dei Lupi, quando due cercatori di tartufo del posto hanno sentito dei flebili guaiti per poi scoprire i piccoli cagnolini appena nati rinchiusi in un sacco. Erano sei in tutto, ma quattro non sono sopravvissuti. La notizia l'ha riportata il Corriere Adriatico.anche se è ancora presto per capire. Per il momento sono in cura presso il servizio veterinario dell'Asur. Sul caso indagano i carabinieri forestali della stazione di Mercatello del Metauro sotto il comando del maresciallo Valeria Gallucci. L'abbandono di animali nonché il loro maltrattamento costituiscono illeciti puniti dal codice penale.