Cucciolata di labrador quasi da record: dovevano essere cinque, ne nascono 13

Un cane di nome Beau, una labrador nera discendente di una campionessa di Crufts, è rimasta incinta, si pensava che la sua cucciolata sarebbe stata grande: cinque o sei cuccioli. Un mese fa, la previsione aumentò: otto cuccioli, secondo la proprietaria Leah Barrett. Ma al momento del parto, è arrivata la sorpresa: i cuccioli erano ben 13, solo due in meno del record (avvenuto in Scozia nel 2014).



La Barrett, 32 anni, di Allhallows, nel Kent, ha raccontato che i cuccioli «volavano via» durante il parto, scrive il quotidiano britannico Independent. « Il veterinario ci ha detto che ci sarebbe voluta circa un'ora per la nascita di ogni cucciolo. Pensavamo che ce ne potessero essere fino a otto, quindi abbiamo calcolato approssimativamente un lavoro di otto ore », ha detto: ce ne è voluto un po' di più. Lunedì 28 Ottobre 2019, 12:54

