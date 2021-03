Covid, riaprire i servizi di toelettatura degli animali in sicurezza. La proposta bipartisan Pd-FdI

Riaprire i servizi toelettatura degli animali in periodo di Covid nel rispetto della sicurezza, è questa la richiesta al Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della deputata del Pd, Patrizia Prestipino e la deputata di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti.

Leggi anche > Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale da lunedì mattina

In una lettera della deputata del Pd, Patrizia Prestipino, sottoscritta dalla deputata di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti e indirizzata al Presidenza del Consiglio dei Ministri si richiede la riapertura dei servizi di toelettatura degli animali: “Nel pieno rispetto della sicurezza di tutte le persone – si legge nella lettera - si richiede, in ossequio alle disposizioni governative, che venga predisposta l'immediata ripresa delle attivita' di toelettatura sul tutto il territorio nazionale. Non e' una questione di colore politico. Per questo con la collega Frassinetti chiediamo che i servizi di toelettatura per animali domestici vengano ricompresi in quei servizi a basso rischio, considerando che il servizio avverrebbe solo su appuntamento e senza contatto fra persone o animali. Inoltre in primavera iniziano le pulci, le dermatiti e quindi e' ancora piu' importante riaprire questi servizi non solo per tutelare la salute e il benessere degli animali ma anche quello dei padroni e delle persone intorno. Ci sono zone rosse da tanto tempo che rischiano di incorrere in ulteriori problemi se questi servizi continuano a rimanere chiusi”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA