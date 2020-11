La famosa coppia di pinguini gay dell'acquario di Melbourne ha adottato un cucciolo abbandonato

Sono diventati famosi in tutto il mondo, e non è difficile crederlo: non si vede tutti i giorni una coppia di pinguini omosessuali adottare un cucciolo e fargli da genitori esemplari. Non solo, hanno anche replicato: il Sea Life Aquarium di Melbourne, in Australia, ha dichiarato che la coppia ha adottato un secondo cucciolo proprio in questi giorni, ampliando la loro famiglia.

Leggi anche > Fotografo inglese immortala due leoni gay: lo scatto fa scalpore

Si chiamano Sphen e Magic, i due fieri genitori australiani di un cucciolo di pinguino. I due esemplari, entrambi maschi, nel 2018 avevano covato un uovo abbandonato da una coppia eterosessuale, facendolo schiudere e prendendosi cura del piccolo pinguino, Lara. Lo staff dell'acquario aveva dato loro l'uovo di una coppia che ne aveva già due e aveva abbandonato il terzo.

«Siamo emozionati nel dare il benvenuto ad un nuovo pinguino nella nostra colonia», ha dichiarato in una nota ufficiale Kerrie Dixon, supervisor dell'acquario. «Sphen e Magic hanno sviluppato uno stretto rapporto e sono diventati inseparabili ben prima della stagione degli accoppiamenti». Nei pinguini, come in tantissime altre specie animali in tutto il mondo, l'amore omosessuale è un fatto comune. L'omofobia, invece, appartiene ad un'unica specie: quella umana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA