I nostri amici cani sono in pericolo. Aumentano i casi di animali morti a causa del cibo industriale. L'agenzia americana per la nutrizione ha connesso, attraverso un comunicato stampa, la morte di 130 cani con un'azienda produttrice di cibo per cani del Midwest. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Agosto 2021, 19:03

