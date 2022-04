Brexit, il costo extra per chi viaggia con gli animali verso l'Europa: fino a 210 euro a ogni partenza

Dal 1° gennaio 2021, viaggiare con i propri animali dalla Gran Bretagna verso qualsiasi paese dell'UE e l'Irlanda del Nord è diventato molto più complicato e costoso.

Tutti i passaporti per animali da compagnia rilasciati ai proprietari di animali domestici residenti in Gran Bretagna hanno perso la loro validità: ora è necessario procurarsi, prima della partenza, di un certificato sanitario europeo "rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato nel paese di partenza non più di 10 giorni prima dell'arrivo dell'animale domestico nell'UE".

Sebbene il certificato abbia una validità di quattro mesi dal rilascio e sia sufficiente per l'andata dal Regno Unito e il ritorno dal paese europeo di destinazione, questo dovrà essere rinnovato a ogni nuovo viaggio: un cambiamento significativo rispetto al Pet Passport che veniva richiesto prima dell Brexit, che restava valido a vita, e anche costoso.

Al momento, il costo di un certificato sanitario per il viaggio può variare notevolmente a seconda dello studio veterinario a cui si rivolgono i proprietari. In media il prezzo oscilla tra le 110 e le 180 sterline (130 e 210 euro circa) fino a un massimo di 300 sterline.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA