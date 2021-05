Capriolo attraversa a nuoto la laguna e arriva all'isola degli Armeni

VENEZIA - Nel primo pomeriggio di oggi, 31 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti all’isola degli Armeni a Venezia per mettere in sicurezza un capriolo, che ha attraversato la laguna a nuoto. Una prima segnalazione dell’animale era stata fatta già questa mattina da alcuni cittadini che avevano notato l’animale. I vigili del fuoco sono riusciti ad avvicinare il giovane cerbiatto riuscendo a catturarlo e metterlo in sicurezza, bloccandolo e bedandolo, fino all'intervento del veterinario di competenza dell’Ulss.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 19:38

