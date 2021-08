Cani in reparto, la foto scattata in ospedale è commovente: «Aspettano di entrare dai bambini malati»

Tre cani aspettano mansueti - seduti sul pavimento del corridoio di un reparto d'ospedale - il loro turno per entrare nelle stanze dei pazienti. Un'immagine che racconta più di mille parole e non può che suscitare tenerezza in chi la guarda, soprattutto perché in quelle camere ci sono bambini malati. La foto scattata all'Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano, pubblicata su Twitter, sta facendo il giro del web.

I cani e i bambini malati

Si chiama Pet-Therapy e da quando è nata ha ottenuto enormi risultati. Gli eroici "infermieri" a quattro zampe curano lo spirito dei pazienti ed è risaputo che la mente aiuti il corpo a guarire. Per questo è diffusa l'abitudine di agevolare gli incontri con cani addestrati. Sono i migliori amici dell'uomo e fanno di tutto per strappare un sorriso. I bambini non ne possono fare a meno perché amano giocare con gli animali.

Cani in reparto, la foto scattata in ospedale

La foto pubblicata o ricondivisa ore fa su Twitter ha riscosso migliaia di like e scatenato centinaia di commenti. È immortalato un semplice momento di attesa, ma dietro c'è molto di più. «Aspettano di entrare dai bambini malati. Questa foto si commenta da sola», è la didascalia a corredo del tweet dell'utente. I cani sono tre e hanno lo sguardo rivolto ad altrettante stanze.

ASPETTANO DI ENTRARE DAI BAMBINI MALATI. Questa foto si commenta da sola… pic.twitter.com/lh9Pt21mBf — Aurelio (@AurelioElios55) August 11, 2021

Non si sa molto altro, ma l'immagine è tale che i commenti si moltiplicano. «Sono esemplari che hanno innato l'affetto e la dolcezza per bambini e malati. Tutto in cambio di una carezza», scrive qualcuno. E c'è chi li reputa meglio delle persone perché danno tanto, solo per amore.

