I cani piangono quando vedono i loro padroni: uno studio mostra il modo in cui provano emozioni

I cani piangono e provano emozioni. Alcuni ricercatori in Giappone sono stati in grado di dimostrare che i cani producono lacrime quando si riuniscono con i loro proprietari e che, in generale, il loro piagnucolio, è legato alle emozioni e alla produzione di ossitocina.

«Questo è il primo rapporto che dimostra che l'emozione positiva stimola la secrezione lacrimale in un animale non umano e che l'ossitocina funziona nella secrezione lacrimale», hanno spiegato gli esperti. Sulla rivista Current Biology, dove è stato pubblicato lo studio, gli scienziati descrivono come il contatto visivo tra umani e cani incoraggi i primi a prendersi cura dei secondi, mentre lo sguardo di un cane può causare un rilascio di ossitocina nel suo proprietario. I cani hanno anche sviluppato la capacità di alzare le sopracciglia interiori, una caratteristica che secondo gli scienziati induce gli esseri umani a nutrirli.

Nella prima fase, il team ha misurato il volume delle lacrime prodotte da 18 cani nel loro normale ambiente domestico con il loro proprietario, utilizzando il test di Schirmer che misura con una striscia di carta la produzione lacrimale. I ricercatori affermano che i cani hanno prodotto un volume di lacrime significativamente maggiore quando si sono riuniti con i loro proprietari rispetto a quando vagavano per casa da soli.

Il #cane abbaia tutta la notte? I vicini possono chiedere un risarcimento ai padroni https://t.co/aQOQNuDflf — Leggo (@leggoit) August 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Agosto 2022, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA