Cuccioli di cani nelle gabbie con le tigri allo zoo: rivolta social dei visitatori

di Alix Amer

Lunedì 30 Dicembre 2019, 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune fotografie rivelano come uno zoo instia riunendo piccoli cuccioli diall’interno di celle di cemento anguste. Il paradiso dei bambini dell’isola di Dudu nella città diè stato assaltato dai visitatori da quando ha aperto le sue porte al pubblico il 21 dicembre.Ma gli amanti degli animali sono rimasti sbalorditi dai recinti squallidi in cui gli animali sono costretti a vivere e hanno subito condiviso le foto online, definendolo «il peggior zoo al mondo». Oltre alle tigri e ai cani, lo zoo al coperto conserva oltre 70 specie in un “paradiso” di 3.000 metri quadrati.Altre foto mostrano scimmie, volpi, alpaca, serpenti e pappagalli tenuti in piccoli recinti. Asia Wire ha riportato alcune dichiarazioni: «Alcuni anni fa nello zoo al coperto GrandView Aquarium di Guangzhou, c’era l’orso polare più triste del mondo». E qualcun’altro ha ribattuto: «Ora possiamo vedere le tigri più tristi del mondo. Questo paradiso dei bambini è un inferno vivente per gli animali, tenuti in condizioni anguste con poca luce solare». E c’è chi aggiunge: «A questi animali viene negato tutto ciò che è naturale e importante per loro».In risposta alle critiche, un portavoce dello zoo ha dichiarato ai media locali: «Le tigri e i cani vivono insieme da quando erano molto piccoli, quindi sono grandi amici». «Inoltre, lo zoo al coperto ha tutti i documenti necessari per aprire le sue porte al pubblico».