Cani e gatti possono essere vegani? Ecco i nutrienti di cui hanno bisogno

Cani e gatti possono essere vegani? La domanda può sembrare bizzarra, eppure sempre più proprietari scelgono per i loro amici a 4 zampe una dieta vegana o vegetariana. Una scelta che non si può prendere a cuor leggero. Bisogna infatti assicurarsi di soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali. Vediamo allora che cosa dicono gli esperti. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> I VEGANI POSSONO EVITARE DI VACCINARSI, ECCO PERCHE

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA