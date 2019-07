Cani al fianco delle damigelle al posto del bouquet: l'idea della sposa per dare una casa ai trovatelli

di Simone Pierini

L'idea è davvero originale per uno scopo nobile.. In occasione del suola sposa,, ha deciso di lasciare da parte il bouquet e. Hanno sfilato e sono rimasti con loro durante tutte le nozze, attirando le attenzioni degli invitati commossi da questi amici a quattro zampe.Per riuscire in questa idea la sposa ha contattato la Haven of Ozarks Animal Sanctuary di Washburn, nel Missouri, per vedere se fossero stati disposti a condividere alcuni dei loro cani in cerca di famiglia per il suo matrimonio dello scorso 11 maggio.Sherah Farris, direttrice del rifugio, si è detta più che felice di aiutare la donna. «Avevamo circa 110 cani in quel momento - ha detto - così ho aspettato fino a una settimana prima delle nozze e ho scelto coloro che sapevo fossero in grado di gestire lo stress di un nuovo ambiente e di riuscire stare con altri cani e sconosciuti allo stesso tempo».Mentre la musica suonava ogni damigella d'onore aveva con sé al guinzaglio un adorabile cane che camminava al suo fianco lungo il corridoio della chiesa. I trovatelli hanno suscitato l'interesse di molti degli invitati che, dopo l'evento, hanno chiesto informazioni. Tutti i cani sono stati adottati nel giro di una settimana.