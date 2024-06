Cammina normalmente, ma quando incontra la padrona si finge zoppo: la tattica di Torriah per avere più coccole è geniale

Come i bambini sono disposti a mentire per ottenere qualcosa dai genitori, anche i cani non sembrano estranei a questo tipo di tattiche. È quello che si vede fare al cane brasiliano Torriah in un video su TikTok (@toraribeiro), in cui finge di zoppicare per conquistarsi maggiormente le attenzioni della sua umana. Un video che ha rimbalzato sulla piattaforma fino a superare le 2 milioni di visualizzazioni.

Torriah una volta in passato si era effettivamente ferito una zampa, e in quei giorni ha potuto sperimentare tutta una serie di attenzioni da parte della sua padrona che prima non aveva ancora mai ricevuto. Da allora, ha avuto una brillante idea: ogni volta che vuole ottenere qualcosa inizia a zoppicare, mostrandosi fragile e bisognoso di cure come quando era realmente ferito.

Nel video lo si vede camminare normalmente per casa, ma non appena incrocia la sua padrona che gli chiede: «Ti fa male la zampa? Poverino», il cane cambia postura, alza una zampa e inizia a zoppicare.

Se da una parte la performance del cagnolino ha fatto ridere e sorridere, dall'altra ci ricorda dell'importanza dell'affetto per gli animali, dal momento che sono disposti anche a questo per conquistarlo o per ottenerne ancora di più dai loro compagni di vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA