Scomparsa nel nulla per 5 anni, cagnolina bassotto sorda e cieca torna a casa

Da 5 anni era scomparsa da casa senza lasciare traccia.di 17 anni. La cagnolina èe per tanto tempo è stata alla ricerca dei suoi padroni. È stata ritrovata mentre vagava in un bosco e quando il suo "salvatore" le ha fatto il bagnetto ha trovato il microchip e la cagnolina è tornata a casa.La vicenda si è svolta a Brooklyn, nel Connecticut. Come riporta The Indipendent , Richard e Michelle Riendeau, i padroni di Lady, pensavano che la cagnolina, ormai sorda e cieca, fosse scappata nel bosco vicino per morire. Invece la tenace Lady ha resistitoE cosa abbia fatto per così tanto tempo resta avvolto nel mistero.A ritrovarla, Chris Mc Lamb, fondatore della Connecticut Animal House, che la tarsferisce in una casa d'emergenza. E lì avviene il ritrovamento del microchip, poi il ritorno a casa. Il padrone Richard è scoppiato in lacrime vedendola tornare e anche la cagnolina è impazzita di gioia. «», le ha chiesto il "papà". La risposta rimane avvolta nel mistero, l'importante è che Lady ora