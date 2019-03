Non pagano tassa sul cane, il comune sequestra il carlino e lo mette in vendita su ebay

Non erano in regola con il pagamento delle tasse, compresa quella sul cane, così il Comune gli ha sequestrato l'animale e lo ha messo in vendita su Ebay per 750 euro. E' l'incredibile storia capitata a una famiglia tedesca che si è vista sequestrare il proprio carlino di nome Edda dalle autorità comunali. Il caso è avvenuto Ahlen, cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia.La nuova proprietaria dell'animale, Michaela Jordan, ha però fatto causa ai funzionari locali perchè, nell'annuncio di vendita sul web, avrebbero nascosto le cattive condizioni di salute del carlino spiegando di aver dovuto sostenere spese onerose per curare Edda. In tutto la donna avrebbe speso 1800 euro per quattro operazioni agli occhi e ora chiede un risarcimento al comune.L'ex proprietaria del carlino ha voluto sfogarsi con i giornalisti spiegando che la situazione non è stata "gestita al meglio dalle autorità" e che, sebbene il sequestro fosse legale, i suoi tre bambini soffrono moltissimo per la perdita del loro amato carlino.