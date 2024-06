Cane abbaia e scodinzola quando vede l'ex della sua padrona: gli vuole ancora bene. «L'amore degli animali è il più puro»

di Redazione Web

L'amore tra due persone, a volte, può finire. Ma non quello che provano i nostri amici a quattro zampe. A dimostrarlo è proprio un tenero cane che, non appena ha riconosciuto la voce dell'ex fidanzato della padrona, è corso subito alla finestra e ha iniziato ad abbaiare in direzione del ragazzo.

L'amicizia

I fatti sono accaduti in Spagna. Non si conoscono i nomi dei protagonisti di questa storia e nemmeno il motivo per cui la coppia ha deciso di separarsi.

Quando si è avvicinato alla finestra della casa della sua ex, il ragazzo ha iniziato a fischiare per attirare l'attenzione dell'animale. Quest'ultimo, non appena ha sentito il richiamo del ragazzo, si è subito affacciato alla finestra per controllare se fosse realmente lui. E, non appena lo ha riconosciuto, ha iniziato a scodinzolare e ad abbiare nella sua direzione.

A un certo punto, si vede il cane rientrare nella stanza, convinto che il ragazzo sarebbe arrivato in casa da un momento all'altro. Ma non è stato così perché, sopra al video, è stato scritto: «No amico, non potrò farti uscire più. Dovrai essere forte». La ripresa, che dura soltanto 13 secondi, è diventata virale in poco tempo sui social e sono stati diversi gli utenti che hanno commentato scrivendo: «L'amore degli animali è il più puro e, a volte, non ce lo meritiamo per niente».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA