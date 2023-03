Cagnolina di 15 anni (e malata) abbandonata nel bosco, Paolo la trova e la porta a casa: «Ora Silla ha una famiglia che la ama»

di Redazione web

Un gesto d'amore semplice, ma mai scontato. Paolo ha adottato Silla, che era stata abbandonata in un bosco. Era impaurita e stanca. Sarebbe morta. Lui l'ha portata con sé, senza pensarci. Silla è una cagnolina Setter di 15 anni. È malata e forse non gli resta tanto da vivere. Ma l'ultimo capitolo della sua vita sarà pieno d'amore.

Il racconto di Paolo

Paolo Campagnoli è un 60enne, residente nella frazione di Mortizzuolo, provincia di Modena. Silla è stata abbandonata nei boschi dell'Abruzzo ed è stata salvata da un'associazione della zona. È sorda, affetta da un’insufficienza renale, verosimilmente esito della malnutrizione subita, racconta il Resto del Carlino. Sarebbe morta in poche ore, ormai arrivato allo stremo delle forze. Paolo ha letto la sua storia l'ha adottata, adesso vive con altri 3 cani che sono diventati la sua famiglia. «Ho visto Silla e ho deciso darle una casa. È con me da circa 3 settimane e vive in armonia con gli altri tre cani. E’ molto tranquilla, fa il suo giro in giardino e dorme serenamente sulla sua poltrona preferita», ha raccontato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 11:25

