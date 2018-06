Ecco il cane più brutto del mondo, ma su Instagram è una star

Lunedì 25 Giugno 2018

Se i concorsi di bellezza per cani vi sembrano troppo datati e mainstream, non vi siete ancora imbattuti in quelli di... bruttezza. La competizione più famosa al mondo, in questo caso, è senza dubbio quella di, in California, dove ogni anno si elegge il. Per l'edizione, quella del trentennale, il premio è andato a una femmina di bulldog inglese dal muso piuttosto sproporzionato, dal corpo tozzo e dall'andatura sgraziata, di nomeGuardando le foto, si capisce facilmente come questo cane, brutto quanto simpaticissimo con la sua lingua lunga e la bocca perennemente aperta a mo' di smorfia, abbia trionfato su tutti i rivali.Zsa Zsa e la sua padrona, che vivono nel Minnesota, si sono aggiudicati un premio di 1500 dollari. Sono diversi i concorsi simili a quello vinto da questa bulldog, che è decisamente in buona compagnia.