Da quasi, unnon fa altro che presidiare la strada in cui la suaè statada un'automobile. Solo, impaurito e a rischio di essere travolto dai mezzi in corsa, questo cane sta facendo commuovere il mondo intero.Le immagini, diventate virali grazie ai social network, sono state girate a, in, nella regione della Mongolia Interna. Qui, il 21 agosto scorso, una donna è stata travolta e uccisa e il suo, rimasto solo, da allora non abbandona quel punto della strada, come ad aspettare il suo ritorno.I filmati dell'animale hanno fatto commuovere tanti utenti: chi vive a Honhot, ogni giorno, può vedere quelgironzolare pericolosamente sul ciglio della strada. La notizia, diventata virale, ha fatto il giro del mondo ed è raccontata anche dalla BBC Come dimostrano le immagini, e testimoniano i residenti, l'animale è. Qualche automobilista, impietosito dalla bestiola, si ferma a dargli da mangiare, ma ogni volta che qualcuno prova ad avvicinarsi, il cane scappa via impaurito. Per questo motivo, sui social network è stato lanciato un appello: «Ha bisogno di una nuova famiglia, qualcuno di buon cuore lo adotti».