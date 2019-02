Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nicoletta è unscomparso nel cimitero di Forio d'Ischia (Napoli). La meticciae ogni mattina si accuccia sulla tomba del suo amatissimo padrone, da cui non è mai riuscita a separarsi, almeno non affettivamente. La storia di Nicoletta ricorda quella del noto film Hachiko, ma la cagnolina non è più giovane e forte e gli abitanti dell'Isola«Da dieci anni Nicoletta si aggira nei pressi del cimitero di Panza, a Forio d’Ischia, dove è seppellito il suo padrone e dove riposa anche mio padre. Di lei si sono presi cura l'ex custode del cimitero, il signor Gemello, un pensionato, il signor Castaldi e la Lega Animali, che le hanno dato mangiare a l’hanno assistita in caso di malattia», racconta su Facebook il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. « Qualche volta si accuccia in un angolo, nei pressi della tomba del padrone, con lo guardo visibilmente triste. Nonostante siano passati tanti anni nel suo cuore sono ancora vividi i ricordi felici con il suo compagno di vita».Il sentimento però lascia spazio alla praticità e a quelli che sono i bisogni di Nicoletta, tanto che lo stesso consigliere lancia un appello alla popolazione: «Invitiamo i turisti e i residenti a prendersi cura di lei nella vecchiaia e di non lasciarla sola, così come lei non ha lasciato solo chi l'ha tanto amata».