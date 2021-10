Muore il cane? Due giorni di ferie per piangerlo

Sei famiglie su dieci hanno un animale domestico: il disegno di legge vuole assicurare ai padroni il tempo di piangerli quando se ne vanno. Con un occhio alle (eventuali) truffe: bisogna aver segnalato in precedenza la presenza dell'animale domestico e occorre portare le prove della sua morte. Se si imbroglia, si viene sanzionati. La proposta, presentata in Colombia, sta facendo il giro del mondo.

