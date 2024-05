«Ho lasciato la mia cagnolina Luna in toelettatura per il bagno, due ore dopo mi hanno chiamato per dirmi che era morta»

di Redazione web

Chanelle Sarandis, originaria dello Stato di Victoria in Australia, ha raccontato in lacrime su TikTok ciò che le è capitato di recente. Il video della signora ha fatto in breve tempo il giro dei social e la sua storia è stata riportata anche dal Daily Mail. Sarandis aveva portato la sua cagnolina Luna, una Cavapoo (incrocio tra un Barboncino e un Cavalier King Charles Spaniel) color marrone, in toelettatura per il solito bagnetto e pulizia e non si sarebbe mai aspettata di ricevere la tragica telefonata in cui le comunicavano che Luna era morta. Ecco che cos'è successo.

Il racconto di Chanelle Sarandis

Nel video pubblicato sul proprio profilo TikTok, Chanelle Sarandis ha raccontato: «Avevo portato i miei due cani, Luna e Billy, in toelettatura per il bagnetto e non mi sarei mai aspettata nulla di ciò che è accaduto. Dopo che le avevano tagliato un po' il pelo, Luna è stata lasciata dentro a una gabbietta senza guinzaglio e, mentre i ragazzi consegnavano al padrone un altro cane, un bambino ha aperto la porta del negozio, lei è riuscita a scappare e si è lanciata in mezzo alla strada. L'hanno investita e, nonostante il tempestivo intervento dei ragazzi della toelettatura, non c'è stato nulla da fare, mi hanno chiamata dicendo di andare subito perché Luna aveva avuto un incidente».

Chanelle, quindi, continua: «Dopo lo choc iniziale, ho portato a casa solo Billy e il collare e guinzaglio di Luna».

Le parole di Chanelle Sarandis

Chanelle Sarandis ha concluso il suo racconto tra le lacrime: «Il mio compagno è andata a vederla dal veterinario ma io non ci sono riuscita.

