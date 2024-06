Il cane muore e i suoi migliori amici le regalano un nuovo amico a quattro zampe: l'incontro commuovente tra Bianca e Thor

di Redazione Web

Perdere il proprio amico a quattro zampe è una delle esperienze più dolorose. Soprattutto se il nostro cane o il nostro gatto ci ha accompagnato per più di 14 anni. È ciò che è successo a Bianca, che ha dovuto augurare «buon ponte» (è il modo in cui si dice "addio" agli animali domestici) al suo cane, morto di vecchiaia. Da allora, la ragazza non è più riuscita a tornare a sorridere come un tempo e, per cercare di risollevarle il morale, i suoi amici hanno deciso di mettere lo "zampino" e organizzarle una tenera sorpresa.

L'incontro tra Bianca e Thor

«Volevamo farle una sorpresa, perché la nostra amica ha perso il suo migliore amico», scrive su un video di TikTok Anna, una ragazza di San Paolo (Brasile), che conosce Bianca e la sua famiglia fin dai tempi della scuola elementare.

Così gli amici di Bianca, non appena hanno preso il piccolo amico a quattro zampe, sono andati a casa sua per organizzarle una piccola sorpresa. Prima che la ragazza entrasse nel salone, la sua famiglia le ha fatto trovare una lettera in cui era stato presentato Thor. Quando la ragazza ha letto il contenuto del foglio è scoppiata in un lungo pianto di commozione. Uno sfogo dettato dalla malinconia, per aver perso il suo cane, e anche dalla gioia di poter prendersi cura di un nuovo amico peloso. Quando Thor e Bianca si sono incontrati, il cucciolo è andato subito da lei a farle le feste e, ancora oggi, i due sono inseparabili.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Giugno 2024, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA