Va a comprare un cane, scopre che è una iena. «Rideva come nel film del Re Leone». La truffa dell'allevatore

Un uomo è rimasto senza parole dopo aver quasi acquistato un cane di «razza». Il motivo? Il ragazzo ha scoperto che in realtà si trattava di un cucciolo di iena ridens. In passato molte associazioni di animali hanno messo in guardia dall'acquisto di cuccioli di cani da parte di allevatori «di dubbia provenienza».

Cosa è successo

Il ragazzo, che su Instagram ha un profilo chiamato «infared_savage2», sostiene di aver risposto a un post online di un venditore che mettva sul mercato quello che sembrava un tenero cucciolo. L'uomo, originario della Louisiana, quando è andato a vedere il cucciolo prima di portarlo a casa, ha subito capito che non si trattava affatto di un cane. Si trattava infatti di una iena ridens. Ha detto: «Sembrava un vombato. Mi hanno mostrato la mamma e il papà (i cani, ndr.) e io li ho guardati. Poi ho guardato il mio cucciolo e ho detto "nah fratello, non è possibile"».





L'ironia sui social

Gli utenti di Instagram hanno deriso il ragazzo: la maggior parte di loro ha paragonato l'animale a un classico cattivo Disney. Un utente ha scritto: «Hai comprato uno dei nemici del Re Leone».





