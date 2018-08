Giornata internazionale del cane: i consigli per stare in forma con l'amico a quattro zampe

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Studi d’Oltreoceano dimostrano che tra i benefici di avere un cane, oltre ad aumentare la socialità, ci sono anche miglioramenti per il fisico e la salute, tanto da ridurre persino il rischio di problemi di cuore. Sergio Bottino, esperto di Ca’ Zampa, spiega tre semplici esercizi da fare insieme per fare del movimento e sviluppare la relazione con il proprio petOltre che compagno fedele di vita esperti e studi dimostrano che per stare in forma, l’alleato più prezioso è a quattro zampe con cui trascorrere attività all’aria aperta che possono fare bene sia all’umore sia al fisico.Secondo l’American Heart Association, infatti, possedere un cane ridurrebbe il rischio di subire un attacco di cuore da parte del proprietario che, portando a passeggio il proprio animale, si troverebbe così a fare movimento ed attività fisica. I ricercatori canadesi dell’Università di Vittoria hanno avvalorato questa tesi affermando che chi possiede un cane spende 300 minuti a settimana del proprio tempo all’aperto, contro i soli 168 di coloro che vivono senza un animale domestico.Oltre ad essere un valido aiuto per praticare della sana attività fisica, i cani sono portatori di numerosi altri benefici, sia fisici che umorali, per tutti i membri della famiglia. Uno studio dell’organizzazione no-profit ACAC (Australian Companion Animal Council) ha dimostrato che il migliore amico dell’uomo è, per esempio, un perfetto animale da compagnia che, puntando tutto sulla fedeltà che lo contraddistingue, non farà mai sentire solo e non abbandonerà mai il suo padrone.Ad avvalorare questi tesi è Sergio Bottino, Coordinatore dei servizi extra-veterinari per gli animali di Ca’ Zampa, la prima clinica veterinaria integrata nata a Brugherio alle porte di Milano, pensata per prendersi cura non soltanto della salute, ma anche del benessere degli animali da compagnia. Una clinica one-stop per tutti i bisogni dei pet al cui interno è prevista una palestra in cui si fanno corsi di addestramento di base e il recupero comportamentale, oltre a sei ambulatori, un blocco chirurgico, un laboratorio per le analisi, un’area per le radiografie ed un’area dedicata alla toelettatura.“Possedere un cane in famiglia - afferma Bottino - oltre che consolidare il rapporto uomo-pet, fa bene anche a livello salutare e fisico. Portandolo fuori per le consuete passeggiate, infatti, potrebbe essere la giusta occasione per fare un po’ di attività fisica con esercizi mirati, dedicati sia al padrone che al cane”.