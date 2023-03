Il cane anziano fissa il muro? È la demenza senile simile all'Alzheimer

di Redazione Web

Il nostro cane anziano rimane immobile fissando il muro in un angolo? Oppure non ci viene più incontro quando torniamo a casa e sembra non riconoscerci? Potrebbero essere dei segnali di demenza senile, simile alla sindrome di Alzheimer. Sempre di più sono gli utenti di Tiktok che scelgono di condividere le diverse esperienze con i propri cani che testimoniano questo tipo di malessere che colpisce i migliori amici dell'uomo con l'avanzare dell'età.

Cos'è la demenza senile nei cani e quali sono i sintomi

I cani sono gli amici più fedeli dell'uomo così tanto da esser sempre più simili a loro. Infatti, la demenza senile nei cani è un disturbo cognitivo con effetti simili a quelli dell’Alzheimer negli umani. È una condizione collegata all’invecchiamento del cervello, che porta i cani a cambiamenti del comportamento, e colpisce principalmente la memoria, l’apprendimento e la comprensione.

I sintomi iniziali sono lievi ma peggiorano gradualmente nel tempo. Tra quelli più diffusi: disorientamento e confusione, irascibilità estrema, osservare i muri, non ricordare la routine o non rispondere più al suo nome.

I segni clinici di demenza possono essere trovati nei cani che hanno oltre 11 anni di età.

I commenti

Ogni cane è speciale e a renderlo noto su TikTok sono i padroni con diversi commenti che raccontano le proprie esperienze: «Purtroppo la mia cagnolina ha iniziato così, poi ha iniziato a girare di continuo e ha iniziato a non vedere e sentire più».

Poi, ancora : «La mia abbaiava contro il muro». «La mia ha 13 anni e ogni tanto fa questa cosa, ma non riuscivo a capire il perché», scrive un altro utente.

