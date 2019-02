Il cane con due bocche per una rara malformazione: la seconda è all'interno di un orecchio

Il mostruoso Megalodonte estinto per colpa dello squalo bianco​

Unacosì rara da trasformare unin una vera e propria star del web. Si chiama, ha 5 anni ed è una femmina di pitbull, unica per il fatto di avere. La seconda bocca, infatti, pur non completamente sviluppata, si trova all'interno di un orecchio.vive con la sua padrona,, a. Heather gestisce un centro di recupero per animali, chiamato Mutt Misfits, ed è proprio per via del suo lavoro che il suo destino ha incrociato quello di Toad.Il, infatti, all'interno dell'orecchio destro presenta una cavità che produce saliva e che presenta anche due denti. Quandoera giunta per la prima volta nel centro di Heather, la situazione sembrava molto delicata: «Avevamo capito subito che era un cane diverso dagli altri. All'inizio era molto aggressiva, ma in poco tempo io e lei abbiamo legato e Toad è diventata presto più calma ed affettuosa».Dopo aver scoperto quell'anomalia nell'orecchio destro di Toad, Heather si era rivolta al veterinario che lavora nel suo centro. «All'inizio pensavamo avesse una malformazione che causava la presenza di un terzo orecchio» - ha spiegato la donna - «Per studiare bene quella malformazione, però, abbiamo dovuto sedarla e sterilizzarla. In quel momento abbiamo scoperto che in realtà ha».I denti situati all'interno dell'orecchio destro del, a quanto pare, sembrano attaccati al cranio. «Non possiamo escludere che quei denti possano causarle problemi in futuro, di fattonon ha una mandibola, è sorda e ha problemi olfattivi» - spiega ancora Heather - «La struttura interna del suo cranio è piuttosto caotica, ma questo non le impedisce di essere affettuosa e dolce con tutti».