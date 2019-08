Sam, il cane più sfortunato del mondo: in cerca di una casa da 900 giorni

Martedì 13 Agosto 2019, 16:17

è un bastardino che da due anni e mezzo cerca qualcuno capace di volergli bene e di prendersi cura di lui. È alla ricerca di una casa e di una famiglia da 900 giorni e, per questo, è stato definito il cane più sfortunato e solo dellaAldove è ospitato lo definiscono un cane amorevole, buono e sempre pronto a giocare, ma nessuno sembra interessato a lui.è molto sfortunato perchè è arrivato al canile dopo che il suo ultimo padrone è morto, sei mesi dopo averlo adottato.Successivamente, è stato affidato ad altre due famiglie, ma dopo poco tempo è stato riportato indietro. «Sam non è stato mai lasciato per il suo comportamento, ma solo perché si è trovato nella casa sbagliata al momento sbagliato» hanno detto gli operatori delI volontari ganno così lanciato un appello per trovare un padrone affettuoso per. Adora giocare con i bambini, raccontano dal rifugio, però deve essere il solo animale della casa. Ama gli orsacchiotti, è divertente: è un compagno di giochi fantastico ed ha solo bisogno di una casa in cui poter restare tutta la sua vita.