Un carrellino per il labrador Dylan â€‹che commuove l'Italia dal Sud al Nord

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CARBONERA (Treviso) - Un ponte della solidarietà lungo quasi mille chilometri per consentire a un cane tetraplegico, completamente paralizzato, di tornare a passeggiare con il suo padrone. È quello che in questi giorni unisce Treviso e Vibo Valentia (Calabria). Tutto è partito da un video condiviso suin cui si vedeva il proprietario di, labrador di 13 anni non più in grado di muovere le zampe a causa di un tumore osseo, impegnato a portare a spasso il suo migliore amico peloso con una portantina di fortuna, realizzata da un fabbro. Le immagini che hanno commosso l'Italia sono state viste anche da Alessandro Ortolan, 53enne titolare del Centro per l'educazione alla disabilità animale di via Postioma a Carbonera (carrellinidisabili.it), che si è subito offerto di dare loro una mano.