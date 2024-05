Il cane Nick «bussa» alla porta della vicina per giocare con la sua amica Amora

Energico, spensierato e affettuoso, Nick è un cane che vive in Brasile e che alle 8 del mattino inizia ad abbaiare alla porta della vicina di casa per incontrare Amora, una cagnolina con cui ha fatto amicizia sin da quando era ancora un cucciolo.

Nel video pubblicato su TikTok (@danichermont) lo si sente infatti prima abbaiare da dietro la porta, e una volta aperta si vede il cane Nick entrare fulmineo «senza neanche salutare» per cercare in tutta la casa la sua amica Amora per invitarla giocare. Nick ha così abituato Danielle e sua madre (le vicine di casa, padrone di Amora) alle sue visite quotidiane. Per quanto i due cagnolini siano già molto legati tra loro, diventano ogni giorno più inseparabili.

Quando invece si stanca e decide che è arrivato il momento di rientrare, Nick riprende ad abbaiare per chiedere di riaprire la porta per poter tornare nella sua di casa, così da riposarsi e tornare il giorno dopo, mattiniero come al solito, a giocare con Amora.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA