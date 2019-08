Cane bull terrier "incastrato" in terrazza: allarme nella notte, salvato dai pompieri

La notte scorsa, dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi a Casale di Scodosia (Padova) per liberare il cane di una famiglia del posto, che era rimasto incastrato con la testa nel foro di cemento di una terrazza.



Il Bull Terrier , forse troppo curioso, aveva infilato la testa nel buco senza poi riuscire a liberarsi. I pompieri arrivati da Este sono riusciti a farlo scivolare fuori, mettendo delle lastre intorno alla testa dell'animale senza provocare nessuna ferita e senza rompere il manufatto.

Felicissimi dell'esito i proprietari dell'animale, che avevano dato l'allarme.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 10:47

