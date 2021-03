Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monsignor Giovanni Fortini a Padova per liberare un cane, rimasto incastrato con la testa nella ringhiera di un terrazzo.

I pompieri con l’aiuto di un divaricatore idraulico hanno liberato il Border Collie, rimasto incastrato nelle sbarre. L’animale sano e salvo ha ripreso scodinzolare per la gioia di tutti i presenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 19:59

