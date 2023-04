Anziano di 79 anni afferra un cagnolino e lo lancia dal secondo piano uccidendolo: testimoni sotto choc

di Redazione web

Un pensionato di 79 anni è stato denunciato dai carabinieri di Agrigento per aver ucciso un cane in suo possesso lanciandolo dal balcone al secondo piano. È successo giovedì scorso, in una palazzina della zona ferroviaria di Agrigento. La segnalazione alle forze dell'ordine è stata fatta da alcuni vicini dell'anziano, che avrebbero assistito al fatto.

Una pattuglia dei carabinieri si è diretta sul posto e i militari hanno verificato la presenza dell'animale morto in strada, prima di recarsi dal presunto autore del gesto. L'uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per uccisione di animali. Secondo l’accusa, il settantanovenne avrebbe afferrato il cane lanciandolo dal balcone di casa sua.

