Il suo cane è troppo agitato e nervoso, il padrone lo uccide a coltellate: 38enne denunciato

Il suo, di razzaterrier americano, è troppo agitato e nervoso, e così il padrone ha deciso di ucciderlo a. Un 38enne fiorentino, pregiudicato, infastidito dal suo, al colmo dell'ira ha afferrato un coltello in cucina e lo ha ucciso con diversi fendenti. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per il reato di uccisione diLa scorsa notte i militari della stazione disono intervenuti in un'abitazione della zona dopo una segnalazione. L'uomo aveva da poco accoltellato mortalmente il suodi razza, un pitbull terrier americano. Ai carabinieri ha spiegato di aver preso il coltello perché ilera diventato «improvvisamente aggressivo».