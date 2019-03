Cancro, dai testicoli di scimmia una speranza per la fertilità dei bambini sopravvissuti al tumore

Ultimo aggiornamento: 11:57

La, in particolare utilizzando il tessuto congelato dai testicoli, potrebbe salvare il futuro di chi è sopravvissuto al: quasi sempre infatti chi cura un tumore in giovanissima etàe non può più avere figli. Colpa delle radiazioni e della chemioterapia, che uccidono le cellule coinvolte nella produzione di spermatozoi prima che gli spermatozoi siano sufficientemente maturi.Ma una nuova ricerca ha aperto ungli scienziati sono infatti riusciti ad estrarre e congelare il tessuto testicolare di una scimmia giovanissima e lo hanno utilizzato peralla stessa scimmia. Una procedura che ha avuto successo, con l’animale che ha avuto un cucciolo sanissimo,Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science: secondo gli scienziati questo lavoro segna l’inizio di una nuova generazione di tecniche di riproduzione assistita, che potrebbero essere utilizzate con tutti i bambini in procinto di sottoporsi a cure contro il cancro. «Questo progresso è un passo importantissimo per i giovani malati di cancro e per la prospettiva di avere una famiglia una volta diventati adulti», ha detto il dottor Kyle Orwig, dell’Università di Pittsburgh, leader del team che si è occupato della ricerca.