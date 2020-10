Prende a calci un gatto riducendolo in fin di vita: gli amici lo postano su TikTok, ira social

Casoria. È caccia ad un branco di ragazzini che ieri, hanno postato sul social TikTok un video che riprende uno di loro che, improvvisamente e senza nessun motivo, ha scagliato un calcio di violenza inaudita contro un povero gattino mandandolo a sbattere contro il muro, riducendolo in fin di vita.

Non ho parole per l’orrore di quanto accaduto al povero gatto di #casoria (località #cittadella) in #campania. In attesa che intervenga qualcuno parteciperò alle varie collette delle associazioni contro criminale e soci. @enpaonlus @poliziadistato @Reg_Campania @_Carabinieri_ — Chris M (@JustMChris) October 15, 2020

Immediatamente dopo la pubblicazione del filmato è partita la caccia al responsabile dell'insano gesto così come degli altri ragazzi che hanno filmato la scena senza intervenire. In merito al tremendo episodio è intervenuto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha commentato: «Mi sono subito attivato per colpire l'autore del gesto e avere notizie del povero animale». Richiesta già condivisa dalle associazioni animaliste che hanno condannato fermamente l'episodio e chiedono giustizia.

