Cagnolina respinta da 4 famiglie in 4 anni, si lascia morire di dolore

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:45

Non ha. Fragolina, unache non era idonea alla caccia e alla riproduzione, è stata, un dolore troppo grande per lei, che non riusciva a trovare un po' d'amore e per questo si èA raccontare la sua triste storia è Laura Masutti, la responsabile dell'associazione animalista Lida, sezione di Ciriè (Torino), che ha spiegato al TgCom quello che è stato il calvario della femmina di bracchetto. In 4 anni la cagnolina è passata di proprietà ben 4 volte, ogni volta era ritenuta poco idonea ai "compiti" che avrebbe dovuto assolvere, così era rimasta nuovamente sola. «Non abbiamo fatto in tempo a salvarla», ha spiegato la volontaria che si è ritrovata con un caso così delicato in un periodo in cui, purtroppo, i casi di abbandono di animali crescono esponenzialmente.I volontari avevano scoperto che Fragolina era rimbalzata tra diversi padroni, raggiunto l'ultimo proprietario, che aveva scelto di darla via perché non idonea alla riproduzione, chiedendogli di poterla tenere almeno fino a settembre, quando le acque si sarebbero calmate, ma dopo pochi giorni Fragolina era morta. «Non sappiamo se la cagnolina avesse delle patologie». conclude Masutti, «ma è probabile che questi continui passaggi di proprietà possano averle causate gravi sofferenze».