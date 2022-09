Cagnolina sta per annegare nella vasca, un'altra cagnolina chiama aiuto e riesce a salvarla

Irlanda. Harley e Lottie, due cagnoline di 5 e 2 anni, stavano giocando insieme sul coperchio della vasca idromassaggio in giardino. All'improvviso la piccola Harley è caduta nell'acqua e non è più riuscita a risalire.

In pericolo

Lottie ha capito subito che la compagna era in pericolo: più volte si è avvicinata a lei per provare a tirarla fuori. Non riuscendo ad aiutarla, la piccola ha iniziato ad abbaiare nella speranza di attirare l'attenzione di qualcuno. Per fortuna l'ultimo tentativo è stato un successo: Lottie è corsa verso l'abitazione per chiamare aiuto. Grazie al coraggiosissimo intervento della cagnolina, la piccola Harley è stata portata in salvo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 17:27

