Giappone, uccise 122 balene incinte e 144 cuccioli: la mattanza con arpioni esplosivi

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55

Nell'ultima battuta di caccia ilha ucciso, di cuierano. A riferirlo è un report dallache in una nota chiarisce: «Il tasso di gravidanza apparente degli animali campionati era elevato (95,3 per cento)». L'uccisione di tutti questi cuccioli è stata giustificata dalcome parte di unche permetterà aglidi conoscere più approfonditamente le balene che vivono tra l'e l'. Per la mattanza sono statiQuella delsembra essere solo una “scusa” perché in realtà nel paese del Sol Levante le carni e i prodotti affini che si ottengono con lasono ancora distribuiti. Una volta uccise le 333 balene queste sono state trasportate su unadove sono state studiate da “12 ricercatori”., membro del partito laburista australiano, in una nota al suo governo scrive: “Non c’è nulla di scientifico nell’arpionare una balena incinta, tagliarla e metterla su un piatto. Il governo australiano non può continuare a chiudere un occhio su questo punto: è spaventoso”. Ilaustraliano,, ha detto che il suo governo è “profondamente deluso” da questa attività di caccia che il Giappone porta avanti. Ma mentre il numero delle balene diminuisce sempre più secondo alcune fonti ilnon rinuncerà allae nei prossimi anni catturerà più dibalene per dar ridar vita al commercio di questo