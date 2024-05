Una nuova famiglia per Bruno, il cagnolone abbandonato in aeroporto dai proprietari in partenza per le vacanze In tanti hanno pensato che il cagnolino si fosse perso, ma la realtà era ben diversa: i suoi padroni lo hanno abbandonato nel trasportino prima di partire per le vacanze







di Redazione Web Si aggirava tra i passeggeri con gli occhi lucidi e le orecchie abbassate. Annusava ogni valigia, pantaloni e scarpe delle persone in aeroporto, alla ricerca disperata della sua famiglia. In tanti hanno pensato che il cagnolino si fosse perso, ma la realtà era ben diversa e molto più triste. I suoi padroni lo hanno abbandonato all'interno di un trasportino del terminal dell'areoporto, prima di partire per le vacanze. 🏠🐶❤️ Ahora Bruno se encuentra en un nuevo hogar, donde fue recibido con mucho cariño y ya tiene nueva familia, quienes mantendrán el contacto con nuestras funcionarias para saber sobre su proceso de adaptación.



¡Muchas gracias a todas y todos quienes ayudaron!



Fin del hilo 🧵 pic.twitter.com/141ncQoDiW — Aduanas de Chile (@AduanaCL) May 22, 2024 Cosa è successo La conferma è arrivata quando la sicurezza ha consultato le telecamere dell'aeroporto di Nuevo Pudahuel di Santiago del Cile. Il primo ad aver dato una mano è stato il rifugio Patitas con Amor, che si è accertato che il cane era registrato con il nome Bruno. I volontari del rifugio hanno cercato di contattare la famiglia, ma nessuno ha risposto al cellulare. In poco tempo, però, una famiglia di Santiago ha risposto all'invito dell'aeroporto. Non resistendo ai suoi occhi dolci, ha deciso di adottarlo. Così Bruno è riuscito a trovare una nuova famiglia che gli dà tutto l'amore che desidera. Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 18:03

