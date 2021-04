Brianza, gesto eroico di due ragazzi: salvano una cagnolina bassotta destinata a morire. Come adottarla.

Soraya, una cucciola di razza bassotta, è nata con problemi alle zampe e l’allevatore l’aveva destinata all’iniezione letale, perchè sarebbe stato molto difficile venderla e trovare per lei un padroncino. Una fine drammatica per la cagnolina, fortunatamente scongiurata da due brianzoli dell’associazione “Cuor di pelo”, Alessandro e Rodolfo. Erano disposti a pagare qualsiasi cifra all’allevatore pur di salvare Soraya e così hanno fatto. Ora la cagnolina ha iniziato la fisioterapia per curare le zampette e presto potrà essere adottata da una famiglia che potrà accudirla per tutta la vita.



Chi voglia occuparsi di lei può contattare “Cuor di pelo” (www.cuordipelo.it), una rescue che si occupa di cani di razza bassotto. Perché, dicono i volontari, «ogni bassotto in difficoltà è un amico da salvare, curare, rimettere in sesto e a cui trovare un divano comodo e una famiglia meravigliosa che gli apra le porte del suo cuore per sempre».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 17:30

