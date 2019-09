Nasce il primo ospizio per cani rimasti orfani

Uragano Dorian, la donna che ha accolto in casa 97 cani per salvarli dalla tempesta

Martedì 3 Settembre 2019, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche iposono restare. Purtroppo anche gli animali possono essere vittime di disgrazie e rimanere soli al mondo dopo aver goduto di affetto, calore, cibo e soprattutto di una casa. Ma che fine fanno tutti quei cuccioli che perdono il loro padrone?A volte i cani soli vengono adottati da qualche familiare del defunto. Spesso però finiscono in un canile, ma è molto difficile che un cane anziano riesca a trovare una nuova famiglia vogliosa di accoglierlo e di offrirgli le cure e le attenzioni necessarie.è una onlus nata proprio per questo. Per dare casa e affetto agli amici a quattro zampe che hanno subito una grave perdita: la struttura si trova a Bracciano, a Nord di Roma, e ospita i cani orfani della zona (fino ad oggi ben 18).Oltre agli animali in lutto,accoglie anche cani il cui amico umano debba assentarsi per molto tempo a causa di gravi problemi di salute o cani anziani o malati che vivono in situazioni difficili.L’idea è dietologa, e di, educatrice cinofila, e il loro è ildi questo genere, un luogo di conforto dove i cani anziani, rimasti soli e senza un posto dove stare possono trovare spensieratezza, amore, riparo, cibo e tanto affetto.